Самара, , 10:52 — REGNUM Два человека пострадали во время дорожного происшествия в Самаре. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 15 мая на пересечении улиц Заводское шоссе и Кабельная.

Автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения, на этом регулируемом перекрестке совершал разворот на разрешающий сигнал светофора.

Отмечается, что во время этого маневра водитель не уступил дорогу автомобилю «Лексус», за рулем которого сидел мужчина 1999 года рождения, который ехал навстречу по улице Заводское шоссе. В результате автомобили столкнулись. В этой аварии пострадали водитель автомашины «Лексус» и мужчина 1998 года рождения, которых находился в салоне этого автомобиля. Их доставили в больницу. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства этого ДТП.

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