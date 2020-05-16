Киркук, Ирак, , 10:40 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли сельскохозяйственные угодья в иракской провинции Киркук. Об этом 16 мая сообщает Kurdistan24 со ссылкой на свои источники.

Местные жители утверждают, что помимо террористов в поджогах могли быть заинтересованы арабские поселенцы, пытающиеся вытеснить курдов из указанной провинции.

По данным иракского центра анализа и исследования политики, регулярные поджоги происходят преимущественно на курдских полях. Общий ущерб от них, начиная с 2019 года, превысил $542 млн.

Напомним, провинция Киркук является объектом территориального спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны. Курды обвиняют Багдад в проведении политики арабизации в данной провинции.

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