Уфа, , 10:23 — REGNUM Пешеход скончался во время дорожного происшествия в Уфе. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Уфе на ул. Сипайловская поздно ночью автомобиль «Kia Rio», под управлением местного жителя 33-х лет сбил женщину 63-х лет, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Женщина получила не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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