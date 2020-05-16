Чита, , 10:16 — REGNUM За последние сутки, 15 мая, в Забайкальском крае, несмотря на сильный порывистый ветер, удалось ликвидировать шесть лесных возгораний. Как сообщает сегодня пресс-служба забайкальского губернатора, речь идёт о возгораниях в Карымском, Красночикойском, Хиллокском и Читинском районах, на площади более тысячи гектаров.

«По состоянию на 8 часов 16 мая зарегистрировано восемь лесных пожаров, два из них действуют на площади более двух тысяч гектар. Благодаря слаженной работе лесопожарным формированиям удалось локализовать шесть пожаров на площади около четырех тысяч гектаров», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 мая в стране действовало 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 833 га, по которым проводились работы по активному тушению. Большая часть горящих лесных площадей пришлась на Забайкальский край. Там на площади 6 328 га возникло 16 очагов.

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