Соледар, ДНР, , 09:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 353 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 16 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 19 мин калибра 120 мм, 39 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Крутая Балка, Жабичево, Донецк (терминал аэропорта, «Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская, посёлок шахты имени Абакумова), Старомихайловка, Александровка, Набережное», — сказано в сообщении.

По уточнённым данным, в результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома, а также кровля рынка «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка. К счастью, обошлось без жертв.

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