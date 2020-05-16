Соледар, ДНР, 16 мая 2020, 09:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 353 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 16 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 19 мин калибра 120 мм, 39 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
По уточнённым данным, в результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома, а также кровля рынка «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка. К счастью, обошлось без жертв.
Читайте подробнее: В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок