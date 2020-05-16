Георгиевск, Ставропольский край, , 09:50 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП с участием машины скорой помощи и мотоцикла на территории Ставропольского края. Об этом 16 мая сообщает региональное управление ГИБДД.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, в городе Георгиевске Ставропольского края водитель машины скорой помощи при выезде с прилегающей территории АЗС не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся с высокой скоростью в условиях населённого пункта, в результате чего произошло столкновение.

«От столкновения оба транспортных средства загорелись», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в результате столкновения погибли 28-летний воитель мотоцикла и его пассажир, а также 57-лений водитель скорой помощи.

При этом отмечается, что автомобиль скорой помощи ехал без пассажиров и без включенных звукового сигнала и проблескового мачка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Омск — Майкапчагай в Казахстане.