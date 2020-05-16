Барнаул, , 09:49 — REGNUM Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 продолжает шириться в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, на 16 мая общее количество полученных положительных результатов теста на коронавирус составляет уже 885.

Причём уже вторые сутки в регионе выявляют по 38 новых носителей вируса.

Как уже сообщало информационное агентство ИА REGNUM, в первые SARS-CoV-2 в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая прилетела домой из Доминиканской республики с пересадкой в Москве. Женщину не поставили на учёт, как прибывшую из-за рубежа, а её муж, считая себя здоровым, более недели ходил на работу.

Ещё одна вспышка произошла в Змеиногорском районе: на Карболихинском руднике за весь период выявлено 200 положительных тестов на коронавирус. На утро 14 мая в Алтайском крае было подтверждено 39 новых положительных тестов на SARS-CoV-2.

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