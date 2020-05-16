Уфа, , 09:42 — REGNUM Уголовное дело после перестрелки возбуждено в Уфе. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной версии, перестрелка произошла из-за ревности. Мужчине 26 лет стало известно, что его супруга оказывает знаки внимания мужчине 27 лет. Он предложил обидчику встретиться. Мужчины пришли на встречу каждый со своим другом.

Следователи считают, что разговор перешел в ссору, во время которой один из друзей выстрелил из травматического пистолета сначала в воздух, а потом и в грудь мужчины 21 года. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Все участники данного происшествия доставлены в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование дела продолжается.

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