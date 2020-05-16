Ханакин, Ирак, , 08:27 — REGNUM В Иракском Курдистане боевики похитили двух фермеров. Об этом 16 мая сообщают местные СМИ.

Похищение состоялось в городе Ханакин. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали выкуп за похищенных курдских фермеров.

Правительство Иракского Курдистана регулярно предупреждает жителей провинций Киркук, Дияла, Салахуддин, Ниневия об ухудшении ситуации в области безопасности, в связи с противоречиями между Эрбилем и Багдадом по вопросу о принадлежности данных территорий.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, который привел к обострению противоречий с центральным правительством страны.