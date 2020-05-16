Барнаул, , 08:13 — REGNUM В Немецком национальном районе Алтайского края тракторист снёс опору линии электропередачи (ЛЭП) и оставил без электроснабжения около 1,5 тыс. жителей. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба компании «Россети Сибири», чьи ремонтники уже восстанавливают работоспособность сети.

В результате аварии тракторист не пострадал.

«Водитель трактора во время посевных работ сегодня ночью совершил наезд на опору линии электропередачи 110 киловольт. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Ремонтной бригаде энергетиков придётся заменить повреждённую опору на новую. Все работы по восстановлению функционирования линии электропередачи в штатном режиме планируется завершить в течение дня.

Компания сообщает, что по факту повреждения опоры ЛЭП было направлено обращение в правоохранительные органы, с целью выяснения, выдавалось ли сельхозпредприятию разрешение на работу в охранной зоне ЛЭП и были ли соблюдены правила безопасности.