Амстердам, , 07:59 — REGNUM В нидерландском городе Неймеген (провинция Гелдерланд) три дома признаны непригодными для жилья после взрыва газа, случившегося 13 мая. Ещё 27 домов были повреждены вследствие взрыва. Жители домов были эвакуированы, однако 15 мая смогли вернутся домой.

Один из признанных непригодным для жилья домов является домом, в котором произошёл взрыв. Её обитатель по прежнему находится в больнице. Двое других домов придётся снести и отстроить заново.

Причины случившегося по прежнему неизвестны. Предположительно ущерб может составить в общей сложности более 1 миллиона евро.