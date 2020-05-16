Порт-Вила, , 07:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов Вануату, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах к востоку от Лакаторо. Очаг залегал на глубине 165,66 километров. Сведений о возможных пострадавших или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Курил и Камчатки произошла серия из трех землетрясений магнитудой от 4,0 до 4,3. Пострадавших и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.

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