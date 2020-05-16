Нью-Дели, , 06:37 — REGNUM Число погибших в дорожной аварии в штате Уттар-Прадеш на севере Индии выросло до 24 человек, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, все погибшие и пострадавшие являлись трудовыми мигрантами. Они передвигались на грузовике, который столкнулся с другим грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 24 человека, еще 25 получили различные травмы и были госпитализированы. Отмечается, что на месте происшествия идет спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее называлась цифра в 20 погибших в результате дорожной аварии на севере Индии. Однако тогда не сообщались подробности и обстоятельства ДТП.

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