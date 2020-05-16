Лос-Анджелес, США, , 07:57 — REGNUM Пилот разбившегося в январе вертолёта, баскетболист Коби Брайант и другие пассажиры перед вылетом не употребляли алкоголь или наркотические препараты. Об этом 15 мая сообщает Associated Press (AP).

По данным судмедэкспертов из Лос-Анджелеса, на которые ссылается AP, в крови пилота вертолета Ары Зобаяна не было обнаружено следов алкоголя или наркотиков. В крови Брайанта были обнаружены только следы медицинского препарата, который принимается при расстройствах сна и дефиците внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в американском штате Калифорния разбился вертолет, на борту которого находились известный баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна, а также еще семеро человек. В результате авиакатастрофы они все погибли.

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Напомним, Коби Брайант был двукратным олимпийским чемпионом по баскетболу (2008, 2012), а также пятикратным чемпионом НБА. В апреле было объявлено, что Брайант будет внесён в зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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