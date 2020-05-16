Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Автомобиль с 48 собаками врезался в берегоукрепительное сооружение в американском штате Айдахо, сообщает пресс-служба регионального департамента полиции.

Сообщается, что авария произошла утром 14 мая. Мужчина и женщина ехали на автомобиле Ford Econoline, однако не справились с управлением и врезались в берегоукрепительное сооружение. В результате ДТП женщина погибли на месте, мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Также погибли 14 собак. Еще 16 животных пропали без вести. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в американском Чикаго столкнулись 60 автомобилей. В результате ДТП 14 человек были госпитализированы, еще 45 оказали медпомощь на месте происшествия.