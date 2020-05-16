Иркутск, , 05:25 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на утро, 16 мая, выявлены 526 носителей SARS-CoV-2. Как сообщает оперативный штаб региона, только за последние сутки положительные тесты подтверждены в 27 случаях.

Большинство носителей вируса (382) госпитализированы, 131 — выздоровели, шестеро скончались. Ещё семеро умерли от других заболеваний, не связанных COVID-19.

Как уже сообщало, на утро, 15 мая, положительные тесты в Иркутской области были подтверждены в 24 случаях.

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