Нью-Дели, , 05:14 — REGNUM Не менее 20 человек погибли в результате дорожной аварии в Индии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что ДТП произошло в штате Уттар-Прадеш. Также сообщается о большом числе пострадавших. Однако подробностей аварии пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая пассажирский автобус врезался в группу трудовых мигрантов в штате Уттар-Прадеш в Индии. В результате аварии погибли шестеро, еще четверо получили различные травмы.

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