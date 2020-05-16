Петропавловск-Камчатский, , 05:44 — REGNUM В Тихом океане вблизи южной оконечности полуострова Камчатка и северными Курилами были зарегистрированы три землетрясения магнитудой от 4,0 до 4,3. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что сила толчков с каждым последующим сейсмособытием убывала.

Эпицентр первое землетрясения 4,3 находился на глубине 130 км. Второго, с магнитудой 4,2, — на глубине 63 км. Третьего, с магнитудой 4,0, — на глубине 176 км.

В результате подземных толчков разрушений и пострадавших нет, об угрозе цунами также не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.0 у берегов Командорских островов Камчатского края.

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