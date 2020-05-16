Нанкин, Китай, , 03:32 — REGNUM Восемь человек получили ранения и еще двое остались под завалами в результате взрыва на фабрике в городе Даян на востоке Китая, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 11:00 по местному времени 15 мая на фабрике по производству клея для обуви в поселке Линкоу города Даян, сообщили в городском бюро по чрезвычайным ситуациям.

Ранены были доставлены в госпитали для лечения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Пожар, спровоцированный взрывом, был сдержан, продолжаются спасательные работы.