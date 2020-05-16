Нукуалофа, , 00:45 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов Королевства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 91-м километре к северо-востоку от города Хихифо. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 15,88 километров. Сведений о возможных разрушениях или жертвах не поступало, не объявлялась и угроза цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у берегов Новой Зеландии. О пострадавших не сообщалось.

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