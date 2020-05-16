Веллингтон, , 00:30 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 162 километрах к юго-востоку от острова Рауль. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая землетрясение магнитудой 6,5 произошло в американском штате Невада. Эпицентр сейсмособытия располагался в 198 километрах к северо-западу от города Карсон-сити на глубине 2,8 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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