Волгоград, , 21:30 — REGNUM Проверку по факту гибели четырёхлетнего ребёнка организовали следователи в Волгоградской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Тело ребёнка было обнаружено в водоёме на территории садоводческого товарищества в Городищенском районе его матерью. По предварительным данным, ребёнок находился на дачном участке вместе с родителями и сестрой. Дети играли на улице, и в какой-то момент мальчик пропал. Мать, отправившись на его поиски, нашла сына в пруду.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков скорой помощи констатировала смерть ребёнка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины гибели ребёнка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка двух лет, который утонул в бассейне в Ленинградской области.

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