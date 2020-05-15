Москва, , 21:11 — REGNUM Автомобиль с водителем упал в пруд на юге Москвы. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошёл в районе Чертаново Северное. Автомобиль упал в Большой Чертановский пруд, находящийся на пересечении Балаклавского проспекта и Варшавского шоссе.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, автомобиль вылетел на большой скорости с шоссе и упал в пруд. Водитель успел выбраться из автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики.

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