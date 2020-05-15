Красногорск, , 19:59 — REGNUM Пожар площадью около 400 кв. метров произошёл в административном здании, расположенном в промзоне в Московской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Возгорание произошло в двухэтажном административном здании в промзоне на территории деревни Опаринки в городском округе Ленинский.

На месте пожара работают девять пожарно-спасательных подразделений. Всего к тушению пожара привлечены 38 человек и 13 единиц техники. Пламя удалось локализовать на площади 400 кв. метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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