Киев, , 19:36 — REGNUM Посетитель супермаркета на улице Кудряшова в Киеве угрожал охраннику гранатой во время вспыхнувшего конфликта, передаёт 15 мая «112 Украина».

По данным полиции Киева, «посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать». Сотрудники магазина вызвали полицию.

Полицейские выяснили, что причиной конфликта стал отказ мужчины надеть защитную маску — вопреки действующему в Киеве масочному режиму. Гранату он достал в качестве аргумента в споре с охранником.

У мужчины, которого задержали, найдены граната РГД-5 и две сигнальные ракеты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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