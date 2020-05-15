Москва, , 19:21 — REGNUM Московская полиция и отряды Росгвардии совместно с сотрудниками частного охранного предприятия пресекли сход граждан около рынка Фуд-сити в столице. Об этом сегодня, 15 мая, сообщают московские СМИ.

Возле рынка собрались в основном граждане одной из республик Закавказья. Они выразили протест против решения хозяев рынка Фуд-сити поднять арендные ставки. В частности, речь шла о повышении ставок за аренду паллетомест.

Прибывшая на место полиция и Росгвардия по громкой связи обратились к собравшимся с призывом разойтись. В противном случае силовики пригрозили разогнать собравшихся силой.

В итоге собравшиеся разошлись. Данные о пострадавших не поступали.