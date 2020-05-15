Ивано-Франковск, Украина, , 19:14 — REGNUM Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате столкновения с Volkswagen Touran в Ивано-Франковске, передаёт 15 мая «112 Украина».

По данным областной полиции, машины столкнулись на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова. Скорая ехала с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Пострадали член бригады скорой помощи и находившиеся в салоне мать с ребёнком. Обстоятельства ЧП выясняются.

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