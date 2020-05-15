Тусон, США, , 19:02 — REGNUM Рой пчёл пришлось ликвидировать после того, как насекомые искусали до смерти трёх собак в американском штате Аризона. Об этом 15 мая сообщает The Independent.

Инцидент произошёл в городе Тусон. После нападения агрессивных насекомых на собак одна из них умерла на месте, две другие скончались, несмотря на оказанную им ветеринарную помощь.

Жителям города пришлось обратиться в пожарную службу, сотрудники которой ликвидировали рой с помощью пены. Пожарные пояснили, что к такой радикальной мере прибегают крайне редко, но в данном случае пчелиный рой представлял явную опасность для окружающих.

Спасатели призвали жителей города не оставлять без присмотра домашних животных во избежание повторения инцидента. Причину агрессивности пчёл предстоит установить специалистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении агрессивных пчёл на жителей Гватемалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пчёлы атаковали жителей Гватемалы, пострадали 15 человек