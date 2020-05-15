р.п. Сухобезводное, , 17:58 — REGNUM Осужденный за убийство 30-летний заключенный напал на сотрудника колонии в Нижегородской области и порезал его осколком зеркала, — сообщает региональное Следственной управление Следственного Комитета.

По версии следствия, 12 мая в камере исправительной колонии №1 в рабочем поселке Сухобезводное Нижегородской области при раздаче еды подозреваемый нанес колото-резаные ранения в плечо и руку младшему инспектору исправительного учреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Расследование продолжается.