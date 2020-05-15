Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM На Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга (КАД) образовалась многокилометровой пробка из-за ДТП с шестью автомобилями. Об этом 15 мая сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительным данным, ДТП произошло около 16:00 мск на 47-км внутреннего кольца КАД. В результате столкновения шести легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, образовался семикилометровый затвор.

«Поврежденными автомобилями оказались заняты третья и четвертая полосы движения», — говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время на месте находятся представители ГИБДД. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.

Отметим, на шестую неделю действия особого режима в Петербурге обстановка на дорогах города, согласно сервису «Яндекс карта», оценивается в шесть баллов из 10. Что касается индекса самоизоляции горожан, то он составляет 2,1 балла из пяти, что говорит об очень большом числе людей на улице.

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