Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Анонимные «минеры» вновь активизировались и решили, ввиду закрытия торговых объектов Петербурга, атаковать городские больницы, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Объединенная пресс-служба городских судов 15 мая сообщает, что им пришло сообщение по электронной почте о «заминировании» здания суда, а также множества медицинских учреждений.

Среди них перечислены больницы №№ 2, 5, 15, 16, 20, Елизаветинская больница, клиника ФГБУ ВЦЭРМ им. Никифорова МЧС России, Ленинградская областная клиническая больница, психиатрическая больница им. Кащенко, Александровская больница, Дорожная клиническая больница РЖД, Всеволожская центральная больница, Ленинградская детская областная больница, больница Святого Николая Чудотворца, больница им. Раухфуса, Пушкинский военный госпиталь, госпиталь управления ФСБ и другие.

Заметим, анонимные злоумышленники терроризировали Северную столицу до пандемии коронавируса месяцами, начиная с ноября 2019 года, провоцируя эвакуации крупных ТЦ, судов, вузов и школ. Ни в одном случае никаких взрывчатых веществ на месте не обнаруживалось.