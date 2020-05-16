Стокгольм, , 07:39 — REGNUM По состоянию на 15 мая число летальных случаев в результате заражения коронавирусной инфекцией в Швеции увеличилось на 117 человек. Такие данные озвучили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику. Об этом 15 мая сообщила шведская газета AftonBladet.

В общей сложности от коронавирусной инфекции в Швеции умерли уже 3 646 человек. Их число увеличилось на 117 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 29 207 человека. За сутки было выявлено 625 новых случаев заражения.

По состоянию на 15 мая 1 811 человека с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.