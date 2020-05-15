Филипповское сельское поселение, Владимирская область, , 18:06 — REGNUM

Рейдерство — поглощение предприятия против воли его собственника или руководителя.

19 мая Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрит очередную кассационную жалобу по делу о «филипповском лесе». Ее подал «Мытищинский машиностроительный завод» — один из трех ответчиков — участников незаконной приватизации 1500 га гослесфонда Филипповского поселения Владимирской области. Предприятие обжалует вступившее в силу решение Арбитражного суда Владимирской области о принятии обеспечительных мер в защиту филипповского леса.

Около трех лет жители владимирского поселения Филипповское защищают свой лес от посягательств «мусорных королей». 1500 га государственного лесфонда были незаконно проданы главой местной администрации под строительство гигантского полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО) и строительных отходов реновации Москвы, колонна грузовиков с которыми способна дважды опоясать Земной шар по экватору (см. «Реновация Москвы: от мусорного кризиса к экологической катастрофе»). Принявшие сторону общественности Департамент лесного хозяйства по ЦФО, Межтерриториальное управление Росимущества и Совет народных депутатов Филипповского поселения доказали в судах незаконность продажи 1500 га, их принадлежность государству.

22 ноября прошлого года владимирцы и нижегородцы, заполнившие холл здания Арбитражного суда Волго-Вятского округа в Нижегородском Кремле, приветствовали аплодисментами постановление, оглашенное судьей Евгением Кислицыным. Суд признал соответствующим законам Российской Федерации решение владимирских арбитражных судей, которым в собственность государства были возвращены 1500 га леса Филипповского поселения. Последовавшая затем жалоба ответчиков в Верховный суд на решение Арбитражного суда Владимирской области и постановление нижегородского надзорного суда также осталась не удовлетворенной.

На этом судебная эпопея не закончилась. В силу вступили еще два решения владимирских арбитражных судей по делу о филипповском лесе. Правомочность одного из них — по обеспечительным мерам, запрещающим любые действия с гослесом на период судебных разбирательств, — и будет оцениваться 19 мая в Нижегородском Кремле. Другое решение Арбитражного суда Владимирской области имеет отношение к существу конфликта: суд признал договор купли-продажи 1500 га недействительным и востребовал весь земельный участок из незаконного владения трех частных предприятий. Филипповская общественность уверена, что ее противники продолжат борьбу, и Арбитражному суду Волго-Вятского округа предстоит еще и третий раз рассмотреть кассационные жалобы ответчиков.

Из-за ограничений, вызванных пандемией короновируса, на судебное заседание 19 мая не приедут представители филипповского гражданского протеста, не придут их поддержать нижегородские активисты. Но внимание общественности за тем, что будет происходить в судебном зале Нижегородского кремля, будет, безусловно, обостренным.

По мнению экспертов, дело о филипповском лесе беспрецедентно: впервые государственные учреждения и сообщество рядовых граждан вместе отстаивают интересы Российской Федерации. И в очередной раз защитники государственной собственности надеются на беспристрастность и профессионализм судей Арбитражного суда Волго-Вятского округа.

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