Карсон-Сити, США, 15 мая 2020, 16:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано сейсмологами в американском штате Невада. Об этом 15 мая сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземный толчок был зафиксирован в 11:03 по всемирному координированному времени (14:03 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 2,8 км.
Эпицентр подземных толчков располагался в 198 км на северо-запад от города Карсон-Сити, население которого составляет более 54,5 тыс. человек.
После первого землетрясения в районе были зарегистрированы несколько афтершоков магнитудой от 2,8 до 5,1. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло в Узбекистане.
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