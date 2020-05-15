Карсон-Сити, США, , 16:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано сейсмологами в американском штате Невада. Об этом 15 мая сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземный толчок был зафиксирован в 11:03 по всемирному координированному времени (14:03 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 2,8 км.

Эпицентр подземных толчков располагался в 198 км на северо-запад от города Карсон-Сити, население которого составляет более 54,5 тыс. человек.

После первого землетрясения в районе были зарегистрированы несколько афтершоков магнитудой от 2,8 до 5,1. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло в Узбекистане.

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