, 17:31 — REGNUM Житель Екатеринбурга, подозреваемый в совершении разбоя в магазине, пойман полицейскими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Ранее стало известно о гражданине, который пришёл в супермаркет с коктейлем Молотова. Злоумышленник украл две бутылки водки и бросил емкость с зажигательной смесью на пол магазина.

Подозреваемый — мужчина 1995-го года рождения задержан. Он ранее был осуждён за схожее преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», гражданин помещён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели ограничения по продаже алкоголя. Спиртное нельзя покупать в период с 19:00 по 10:00 по местному времени следующего дня.