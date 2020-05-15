Венеция, Италия, , 15:55 — REGNUM Днем в пятницу, 15 мая, произошел пожар за венецианском заводе 3V Sigma, выпускающем химическую продукцию.

О пострадавших не сообщается. Однако, по свидетельству очевидцев, огромный столб черного дыма виден из всех районов города (предприятие располагается в одном из ближайших пригородов).

Местные власти на своих официальных страницах в соцсетях призвали жителей района Маргера закрыть окна в своих квартирах. Отмечается, что ветер несет дым в сторону исторического центра Венеции.