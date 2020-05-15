Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:51 — REGNUM В Нижнем Тагиле в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина 1973 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Дорожная авария произошла в 12:20 по местному времени на Восточном шоссе. Водитель «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу, ударился о бордюр и врезался в столб линии электропередачи. Мужчина погиб на месте.

Сотрудники дорожной полиции установили личность погибшего и выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.

Напомним, что в 2020 году на территории Горноуральского округа и Нижнего Тагила произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных выездом транспортного средства на встречную полосу. В таких ДТП погибли два человека и ещё 29 были травмированы.