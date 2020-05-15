Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Арсенал оружия наши сотрудники полиции Грузии у 42-летнего мужчины. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба грузинского МВД.

По данным ведомства, оружие и боеприпасы были найдены у жителя села Усахело края Имерети. Они находились в сарае возле его дома. Правоохранители изъяли по два автомата АКМ и АКС системы Калашникова, шесть боевых гранат, 900 патронов, три пистолета, малокалиберную винтовку, охотничье ружье и 30 метров фитиля.

Сообщается, что мужчина задержан. Ему предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ведется следствие.

Задержанному грозит до шести лет тюремного заключения.