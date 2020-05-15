Уфа, , 15:05 — REGNUM Двух мужчин подозревают в поджоге автомобиля в Башкирии. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба МВД по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 мая в г. Мелеузе пожарные выехали на вызов для тушения автомашины «Fiat», которую подожгли неизвестные лица и убежали. По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ.

Вскоре стражи порядка установили личности предполагаемых злоумышленников, которые оказались местными жителями. Один мужчина 2000 года рождения был осужден за кражу и другие преступления. Второй — 2002 года рождения, ранее судим не был.

По предварительной версии, возможной причиной поджога мог стать конфликт с собственницей автотранспортного средства 1988 года рождения. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Группу чебоксарцев обвиняют в поджоге иномарок