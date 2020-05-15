Бамако, , 15:04 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и члены «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали противоборство в регионе Сахель. Об этом 15 мая сообщает Agence France-Presse.

Ранее обе террористические группировки вели междоусобные боевые действия в разных регионах мира, в частности в Сирии, однако в Сахеле они зачастую действовали в тандеме.

Как отмечают журналисты, редкие столкновения между группировками похоже переросли в полномасштабные боевые действия, особенно это наблюдается в Мали и Буркина-Фасо. Причиной конфликтов является борьба за территории, а также за доступ к необходимым ресурсам.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в 2014 года в Ираке и Сирии, после чего влияние группировки распространилось на многие страны Африки и Ближнего Востока.