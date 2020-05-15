Венеция, Италия, , 14:04 — REGNUM На химическом заводе компании 3V Sigma SpA, находящемся в промышленном районе Венеции Маргера, прогремел взрыв. Об этом 15 мая сообщает итальянская газета La repubblica.

«Взрыв и последовавший за ним пожар на химическом предприятии в Маргере», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что на месте происшествия в настоящее время работает 8 сотрудников спасательных служб и что в настоящее время известно о двух пострадавших от инцидента, причем один из них ранен серьезно.

Кроме этого, указывается, что оперативный центр местной полиции и муниципалитет Венеции рекомендуют местным жителям не выходить из домов, а также держать закрытыми окна и двери, чтобы избежать риска отравления токсичными выбросами, распространяющимися с пожара на предприятии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что во Владивостоке 12 мая взорвался газовый баллон на судостроительном заводе «Восточная верфь», в результате чего пострадал один человек.