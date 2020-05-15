Киев, , 14:07 — REGNUM Горение сухой травы спровоцировало сразу семь дорожно-транспортных происшествий на Житомирской трассе под Киевом, сообщила 15 мая пресс-служба компании «Укравтодор».

"В селе Небелица Макаровского района произошла череда ДТП с участием более десяти автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации — задымление», — сказано в сообщении.

По данным полиции, в семи авариях пострадали пять человек, к счастью, обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Украины обязал водителей пропускать пешеходов, даже если они переходят дорогу на запрещающий знак светофора.

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