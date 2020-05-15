Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бухгалтер детского сада, присвоившая миллионы рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размер», бухгалтер детского сада «Тополёк» в Волгодонске в течение трёх лет «ежемесячно вносила в реестры ложные сведения о размере своей заработной платы и денежные средства перечисляла на свой банковский счет». Сумма хищений превысила 13 млн рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд. На имущество женщины наложен арест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области бухгалтера детсада подозревают в хищении 13 млн рублей