Владимир, , 13:34 — REGNUM В городе Муроме (Владимирская область) 13-летний подросток получил травму на поезде около железнодорожной станции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По словам свидетелей, днём 13 мая группа подростков играла на железной дороге — они пытались прокатиться на отправляющемся поезде. Один из детей не смог удержаться и упал под железнодорожный состав.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.