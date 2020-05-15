Уфа, , 13:34 — REGNUM В Уфе спасли малыша, который чуть не выпал из окна. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 14 мая в спасательную службу поступила информация о том, что в доме по ул. Султанова в открытом окне на пятом этаже стоит малыш и просит ему помочь.

По тревоге были подняты спасатели и сотрудники правоохранительного ведомства. Несколько человек поднялись на крышу, чтобы спуститься к ребенку. Несколько человек подошли к дверям квартиры.

Спасатели начали разговаривать с малышом и добились того, чтобы он отошел от окна и открыл им дверь. Через 15 минут домой вернулась мама четырехлетнего ребенка. По ее словам, она оставила сына с его отцом. Но отец, по всей видимости, куда-то срочно отлучился.

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