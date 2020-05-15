Улан-Удэ, , 13:24 — REGNUM Повторное выявление коронавируса у пациентки, переборовшей ранее COVID-19, может трактоваться как особенность рецидивирующего течения болезни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу с диагнозом COVID-19 4 апреля. 21 апреля она была выписана после лечения и получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Но спустя 16 дней она была вновь госпитализирована с положительным результатом на SARS-CoV-2.

«Ухудшение состояния по мнению Главного врача ГБУЗ «РКИБ» Сымбеловой Т.А., возможно, связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита», — отметили в штабе.

При этом отмечается, что пациентка чувствует себя хорошо. Напомним, ранее сообщалось, что во второй раз COVID-19 у неё протекает тяжелее.

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