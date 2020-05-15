Ульяновск, , 13:07 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают об «оранжевом» уровне погодной опасности. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, ночью 15, ночь и утром 16−17 мая местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов. Объявляется оранжевый уровень опасности

По предварительным данным, в начале следующей недели возможны кратковременные дожди.

Спасатели призывают жителей быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования, не оставлять их включёнными без присмотра. Кроме того, осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать ДТП.

Напомним, погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления. Также есть оранжевый и красный цвета, которые означают опасные и экстремально опасные погодные условия.