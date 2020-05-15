Красноярск, , 13:07 — REGNUM В Красноярске сотрудники полиции обнаружили пропавших молодую женщину и её маленькую дочь, жизни и здоровью которых в настоящее время ничего не угрожает. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С заявлением о пропаже 26-летней женщины с 2-летним ребёнком в полицию Свердловского района её родственница обратилась ранним утром, примерно в 04:00. Со слов заявительницы, её сестра с ребёнком, проживающие неподалёку, вечером направились к себе домой, но впоследствии их там не оказалось. После безуспешных самостоятельных поисков, родственница обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции оперативно организовали поиски. Ориентировки пропавших были переданы всем нарядам. Во дворе дома, откуда вечером они направились домой, развернули работу оперативного поискового штаба, в том числе криминалистическую лабораторию, кинологов с собаками и следственно-оперативную группу.

Для поисков, в которых было задействовано около 100 сотрудников полиции, организовали спецгруппы с участием сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. Они прочёсывали район, проверяли все места, где предположительно могли оказаться пропавшие.

В результате организованных мероприятий маму с дочкой удалось обнаружить, в настоящее время им ничего не угрожает. Где они находились всё это время, устанавливается.