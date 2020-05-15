Красногорск, , 12:59 — REGNUM В Подмосковье сократилось количество преступлений, совершаемых мигрантами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В период с января по апрель 2020 года целом по России число преступлений, совершаемых иностранными гражданами, сократилось на 1,2%, а в Подмосковье на 3,5%.

Всего за указанный период мигрантами совершено 1941 преступление, что на 115 противоправных деяний меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Число убийств сократилось на 56%, разбоев — на 39%, незаконного оборота наркотических веществ — на 18%, грабежей — на 5,4%. При этом число краж, наоборот, показало рост на 1,8%.

«Сегодня мы видим, что опасения о росте преступности со стороны иностранных граждан оказались напрасны. Таких результатов удалось добиться благодаря профилактической работе, проводимой правоохранительными органами Московской области», — заявил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.