Самара, 15 мая 2020, 12:56 — REGNUM Партию контрафактных смартфонов на сумму сто миллионов рублей задержали сотрудники таможни в Самарской области. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы.
По сообщению пресс-службы ведомства, партия, состоящая из 1800 мобильных аппаратов разных торговых марок, была задержана в Самарской области в районе поселка Большая Черниговка. Грузовик ехал из Киргизии в столицу России.
Сотрудники правоохранительных органов сделали запросы правообладателям торговых марок, чтобы установить подлинность смартфонов. Согласно полученным ответам — товар является контрафактным.
Предварительно установлено, что сумма ущерба составила порядка ста тысяч рублей. Проверка продолжается.
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